С какой целью были созданы духовно-рыцарские ордена и какую роль они сыграли?
История
С какой целью были созданы духовно-рыцарские ордена и какую роль они сыграли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истребление еритиков, мечта о освобождении гроба господня. Сыграли важную роль в исходах крестовых походов.
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