С любыми 4 словосочетаниями составь сложные предложения коробка с конфетами, субботний вечер,вагонное депо,туманный день,миска каши,теннисный корт,бетонная плита,жужжанье пчел,двести граммов,аппетитный торт,хоккейная команда. ...
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С любыми 4 словосочетаниями составь сложные предложения коробка с конфетами, субботний вечер,вагонное депо,туманный день,миска каши,теннисный корт,бетонная плита,жужжанье пчел,двести граммов,аппетитный торт,хоккейная команда. ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На красивой,цветочной поляне слышно жужжание пчёл.
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