Спиши пословицы. Объясни их значения (устно). Подчеркни имена существительные, противоположные по значению. Определи их род. 1.Труд кормит, а лень портит. 2.Худой мир лучше доброй ссоры. 3. Герой умирает раз, а трус-тысячу раз...

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Спиши пословицы. Объясни их значения (устно). Подчеркни имена существительные, противоположные по значению. Определи их род. 1.Труд кормит, а лень портит. 2.Худой мир лучше доброй ссоры. 3. Герой умирает раз, а трус-тысячу раз. 4.Одна зима на Родине лучше ста вёсен на чужбине. 5. Ум не в бороде, а в голове.

Автор: Гость