Спиши пословицы. Объясни их значения (устно). Подчеркни имена существительные, противоположные по значению. Определи их род. 1.Труд кормит, а лень портит. 2.Худой мир лучше доброй ссоры. 3. Герой умирает раз, а трус-тысячу раз...

Русский язык
Спиши пословицы. Объясни их значения (устно). Подчеркни имена существительные, противоположные по значению. Определи их род. 1.Труд кормит, а лень портит. 2.Худой мир лучше доброй ссоры. 3. Герой умирает раз, а трус-тысячу раз. 4.Одна зима на Родине лучше ста вёсен на чужбине. 5. Ум не в бороде, а в голове.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчеркивая труд м. р., лень ж.р. худой м.р.,доброй ж.р. герой м.р ,трус м.р. зима ж.р,вёсен множественное число, род не определяется бороде ж.р.,голове ж.р.
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