Система: (x-2)²-y=0 x+y=8 помогите пожалуйста решить ♥
Математика
Система: (x-2)²-y=0 x+y=8 помогите пожалуйста решить ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=8-Х Подставим в первое уравнение: (Х-2)^2 -(8-х)=0 Х^2 -4х+4-8+Х=0 Х^2 -3х-4=0 D=9-4(-4)1=9+16=25 x=4 x= -1 y=8-4=4. y=8-(-1)=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на с...
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 м с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого уч...
Математика