Значение казахского имени мешітбай

Қазақ тiлi
Значение казахского имени мешітбай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешітбай- это мечеть алланың үйі
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