Значение казахского имени мешітбай
Қазақ тiлi
Значение казахского имени мешітбай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешітбай- это мечеть алланың үйі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на с...
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 м с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого уч...
Математика
История
Как вы считаете были в 1920-е годы реальные возможности предотвратить решению новой мировой войны? Помогите))
Українська мова