С помощью опытов Резерфорд установил, что…: * а) Положительный заряд распределен по всему объему у атома. б)В состав атома входят электроны. в)Атом не имеет внутренней структуры. Г)В центре атома положительно заряженное ядр...

Химия

С помощью опытов Резерфорд установил, что…: * а) Положительный заряд распределен по всему объему у атома. б)В состав атома входят электроны. в)Атом не имеет внутренней структуры. Г)В центре атома положительно заряженное ядро, вокруг которого движутся электроны.

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