Самолет боинг777 может перевозить 550 пассажиров.Аэробус А380имеет две палубы,кот.могут разместить 852 человек.На сколько больше пассажиров может перевезти Аэробус ,чем Боинг???какого числа полученный ответ больше в 2 раза?

Математика
Самолет боинг777 может перевозить 550 пассажиров.Аэробус А380имеет две палубы,кот.могут разместить 852 человек.На сколько больше пассажиров может перевезти Аэробус ,чем Боинг???какого числа полученный ответ больше в 2 раза?
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