Самолет вылетел в Москву из Владивостока в 18 часов по времени Владивостока. время полета составляет 8 часов. сколько времени будет в Москве, когда самолеь приземлился?

География

Самолет вылетел в Москву из Владивостока в 18 часов по времени Владивостока. время полета составляет 8 часов. сколько времени будет в Москве, когда самолеь приземлился?

Автор: Гость