Самолет вылетел в Москву из Владивостока в 18 часов по времени Владивостока. время полета составляет 8 часов. сколько времени будет в Москве, когда самолеь приземлился?

География
Самолет вылетел в Москву из Владивостока в 18 часов по времени Владивостока. время полета составляет 8 часов. сколько времени будет в Москве, когда самолеь приземлился?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 19:00. Разница между Москвой и Владивостоком - 7 часов. 1) 18 - 7 = 11 часов утра по Московскому времени вылетел самолёт 2) 11 + 8 = 19:00
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