Самостоятельная работа по теме сложение и вычитание алгебраических дробей. Помогите пожалуйста!

Математика
Самостоятельная работа по теме сложение и вычитание алгебраических дробей. Помогите пожалуйста!
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