Самостоятельная работа по теме сложение и вычитание алгебраических дробей. Помогите пожалуйста!
Математика
Самостоятельная работа по теме сложение и вычитание алгебраических дробей. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решения на фотке))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Физика
ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен прово...
Математика
Сад в форме квадрата окружён забором, одна сторона которого равна 121м.На одной из сторон забора есть ворота шириной 4м.Какова общая длина забора.