Самые главные особености в царстве животных,царстве растений,царстве грибов,царстве бактерий

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Царство животных ► питаются готовыми органическими веществами; ► не способны к фотосинтезу; ► подавляющее большинство способно перемещаться и совершать различные активные движения; ► имеются системы органов: пищеварительная, дыхательная, нервная, выделительная, опорно-двигательная. Размножаются многоклеточные в основном половым путем, у примитивных многоклеточных – вегетативное и бесполое размножение. У некоторых животных происходит партеногенез (однополое, девственное размножение). Царство растений наличие в клеточной стенке целлюлозы, способность к фотосинтезу (автотрофное питание) , неподвижность, размножение спорами или семенами, рост в течение всей жизни (неограниченный рост) Царство бактерий Это безъядерные, чаще всего одноклеточные микроорганизмы. Эти микроорганизмы способны к активному передвижению. Царство грибов 1-клеточная стенка представлена хитином. 2-тело гриба образовано ветвящимися нитями-гифами(грибница, мицелий) 3-клетки зачастую имеют много ядер 4-в плодовом теле образуются споры 5-по типу питания относятся к гетеротрофам. поглощают необходимые вещества всей поверхностью тела