Сделайте плиз 2 класс ДАМ 10 баллов
Окружающий мир
Сделайте плиз 2 класс ДАМ 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из под крана прозрачная цвета не имеет запаха нет песка колодец прозрачная цвета не имеет запаха нет песка водоем прозрачная цвета не имеет есть песок лужа не прозрачная цвет грязная нет песка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
FILL IN: CONFIDENT, IMPATIENT, RELIABLE, SELFISH, FURIOUS, SHY, STUBBORN, SOCIABLE, GENEROUS, SINCERE, BOSSY, ACQUAINTANCE. He exchanged a few wo...
Русский язык
Алгебра
Найти верное утверждение: 1) среди чисел меньше то,модуль которого больше 2 ноль ??е является целым числом 3) любое натуральное число больше ...
Английский язык