Сделайте плиз 2 класс ДАМ 10 баллов

Окружающий мир
Сделайте плиз 2 класс ДАМ 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из под крана прозрачная цвета не имеет запаха нет песка колодец прозрачная цвета не имеет запаха нет песка водоем прозрачная цвета не имеет есть песок лужа не прозрачная цвет грязная нет песка
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