Сделайте пожалуйста 232 номер

Гость: Гость:

Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеёк, но все это звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.