Сделайте пожалуйста 232 номер

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Сделайте пожалуйста 232 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеёк, но все это звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.
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