Сделайте пж вопросы и подумайте?!
Биология
Сделайте пж вопросы и подумайте?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопросы: 1. У всех грибов есть грибница, шляпка и ножка 2.Грибы питаются с помощью грибницы 3. Грибы размножаются спорами. 4. Люди употребляют грибы в пищу, используют их для лекарств, Проверка: грибы не возможно отнести в другие царства
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