Сделайте пж вопросы и подумайте?!

Гость: Гость:

Вопросы: 1. У всех грибов есть грибница, шляпка и ножка 2.Грибы питаются с помощью грибницы 3. Грибы размножаются спорами. 4. Люди употребляют грибы в пищу, используют их для лекарств, Проверка: грибы не возможно отнести в другие царства