Сделайте пж задачу очень надо пж пж пж номер 11

Гость: Гость:

Приехало-100 туристов 10 человек-ни одного языка 75-немецкий 83-французкий Решение:1) 100-10=90(ч)-знают один из языков 2) 90-83=7(ч)- знают только немецкий 3) 75-7=68(ч)-знают немецкий и французкий Ответ: 68 туристов знали французсий и немецкий языки.