Сделайте пж задачу очень надо пж пж пж номер 11
Математика
Сделайте пж задачу очень надо пж пж пж номер 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехало-100 туристов 10 человек-ни одного языка 75-немецкий 83-французкий Решение:1) 100-10=90(ч)-знают один из языков 2) 90-83=7(ч)- знают только немецкий 3) 75-7=68(ч)-знают немецкий и французкий Ответ: 68 туристов знали французсий и немецкий языки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите сложные слова. подчеркните соединительные гласные. выделите корни. сне??овик,островок,землекоп,земляника, снегопад,остроумный,паровоз,па...
Математика