Выпишите сложные слова. подчеркните соединительные гласные. выделите корни. сне??овик,островок,землекоп,земляника, снегопад,остроумный,паровоз,парник,теплоход,тепловой,самолёт,водокачка,рассвет,ледник,хлеборобка,горемыка,колонна.

Русский язык
Выпишите сложные слова. подчеркните соединительные гласные. выделите корни. сне??овик,островок,землекоп,земляника, снегопад,остроумный,паровоз,парник,теплоход,тепловой,самолёт,водокачка,рассвет,ледник,хлеборобка,горемыка,колонна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗемлЕкоп, снегОпад, острОумный, теплОход, самОлёт, водОкачка, хлебОроба. Вроде так!!!
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