Как будет слово погибнуть прошедшего времени с окончянием ся

Русский язык
Как будет слово погибнуть прошедшего времени с окончянием ся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончания ся не бывает. Это постфикс.
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