Сочините стих о механическом движении

Гость: Гость:

В движеньи мельник жизнь ведет, В движеньи. В движеньи мельник жизнь ведет, В движеньи. Плохой тот мельник должен быть, Кто век свой дома хочет жить, Весь век свой, Весь век свой, Весь век свой, Весь век свой. Вода примером служит нам, Примером. Вода примером служит нам, Примером. Ничем она не дорожит И дальше, дальше все бежит, Все дальше, Все дальше, Все дальше, Все дальше. Колеса тоже не стоят, Колеса. Колеса тоже не стоят, Колеса. Стучат, кружатся и шумят, С водою в путь они хотят, С водою, С водою, С водою, С водою. Вертятся, пляшут жернова, Вертятся. Вертятся, пляшут жернова, Вертятся. Кажись бы им и не под стать, Да ведь нельзя ж от всех отстать, Нельзя же, Нельзя же, Нельзя же, Нельзя же. Движенье – счастие мое, Движенье! Движенье – счастие мое, Движенье! Прости, хозяин дорогой, Я в путь иду вслед за водой, Все следом, Все следом, Все следом, Все следом…