Сделать макет Луг есть животные и растения

Окружающий мир
Сделать макет Луг есть животные и растения
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Автор: Гость
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Гость:
Ну просто распредели их и все)
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