Сделать синтаксический разбор: в освещённых ровным светом луны полях тускло беле??а полынь.
Русский язык
Сделать синтаксический разбор: в освещённых ровным светом луны полях тускло беле??а полынь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну здесь будет так: В освещенных ровным светом луны-определение,выраженное причастным оборотом. Полях-дополнение,выраженное существительным Тускло-обстоятельство,выраженное наречием Белела-сказуемое,выраженное глаголом Полынь-подлежащие,выраженное существительным Предложение является повествовательным,невосклицательным,простым,двусоставным,распространенным
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