Сделать синтаксический разбор: в освещённых ровным светом луны полях тускло беле??а полынь.

Гость: Гость:

Ну здесь будет так: В освещенных ровным светом луны-определение,выраженное причастным оборотом. Полях-дополнение,выраженное существительным Тускло-обстоятельство,выраженное наречием Белела-сказуемое,выраженное глаголом Полынь-подлежащие,выраженное существительным Предложение является повествовательным,невосклицательным,простым,двусоставным,распространенным