Секундная стрелка в 1,5 раза длиннее за минутную. Во сколько раз отличается их скор??сть?

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За 12 часов минутная сделает 12 оборотов, а часовая - только один. Значит, её угловая скорость в 12 раз больше. А поскольку она ещё и длиннее в 1,5 раза, то линейная скорость её конца в 12*1,5=18 раз больше, чем линейная скорость конца часовой.