Семья из 7 человек ночью подошла к подвесному мосту, способному вы- держать не более двух человек одновременно. По мосту можно идти только с фонариком. Поодиночке они переходят мост в одну сторону за разное время: за 1, 2, 3...

Математика
Семья из 7 человек ночью подошла к подвесному мосту, способному вы- держать не более двух человек одновременно. По мосту можно идти только с фонариком. Поодиночке они переходят мост в одну сторону за разное время: за 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 минут соответственно. Когда идут вдвоем, то движутся со скоростью более медленного. Каждый согласен пройти по мосту не более 3 раз (то есть, туда-обратно-туда). Фонарик только один. За какое наименьшее число минут они все смогут переправиться на другую сторону моста?
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