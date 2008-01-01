Сформулировать свойство измерения углов СРОЧНО!

Геометрия
Сформулировать свойство измерения углов СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый угол имеет определенную градусную меру большую нуля. Развернутый угол равен 180 градусам. Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами.
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