Шығар 4, 5. кумектесындер

Математика
Шығар 4, 5. кумектесындер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 есепте 9+4-3=10 2. 9+4=13 5 есеп 20 шар калды онын жартысы сары жартысы қызыл тоже 20 шар бари қызыл
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