Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российс??ой империи по условиям Венского конгресса?

История
Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российс??ой империи по условиям Венского конгресса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царство Польское, а Александр потом стал Польским царем.
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