Малыш может съесть 600 граммов варенья за 6 минут, а Карлсон в два раза быстрее. за сколько минут они обе съедят 600 грамм варенья

Математика
Малыш может съесть 600 граммов варенья за 6 минут, а Карлсон в два раза быстрее. за сколько минут они обе съедят 600 грамм варенья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карлсон съест за 3 минут т.к 6:2=3(м)
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