Малыш может съесть 600 граммов варенья за 6 минут, а Карлсон в два раза быстрее. за сколько минут они обе съедят 600 грамм варенья

Математика

Малыш может съесть 600 граммов варенья за 6 минут, а Карлсон в два раза быстрее. за сколько минут они обе съедят 600 грамм варенья

Автор: Гость