Синквейн на тему: Звезда
Русский язык
Синквейн на тему: Звезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Звезда Неповторимая, изящная Светит, играет, радует Звезда - добро мира всего света
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему линейных уравнений методом подстановки!! /3х+3y=6 и /3х+7y=4 \13х-7y=6 \ 2х+5y=6
Математика
Здравствуйте,помогите,пожалуйста,решить задачу двумя способами. В одной коробке 9 карандашей.Сколько карандашей останется в пяти таких же коробка...
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Напишите схемы гидролиза веществ: Li2CO3, Fe2S3, NaCl