Синквейн на тему: Звезда

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Синквейн на тему: Звезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Звезда Неповторимая, изящная Светит, играет, радует Звезда - добро мира всего света
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