Синквейн со слово соучастник
Обществознание
Синквейн со слово соучастник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.
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