Синонім до слова флексія
Українська мова
Синонім до слова флексія
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аффікс це синонім !,,,,,,,,ж,,,
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