Синтаксический разбор предложения: Косо тянулись неостывшие вечерние тени
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Косо тянулись неостывшие вечерние тени
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Гость:
Наречие гл прил прил сущ -.-.-. две черты волнист волнист одн черта повеств невоскл простое распр двусоставное неосложнённое
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