Сказал,запивать,коротенький,завод,медаль,сорняк,тяжёлый,совёнок,ракета,адрес,глядеть,далёкий,далёкий,хлопушка,багаж,салют,плита,вершина,дорога,работа,переселить,поляна,беседа,дочитал. Как распределить эти слова так чтобы первый...

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Сказал,запивать,коротенький,завод,медаль,сорняк,тяжёлый,совёнок,ракета,адрес,глядеть,далёкий,далёкий,хлопушка,багаж,салют,плита,вершина,дорога,работа,переселить,поляна,беседа,дочитал. Как распределить эти слова так чтобы первый столбик слов где слова с безударным гласным был в корне а вторая группа была с словарными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сказал, запивать, коротенький, тяжелый, совенок, глядеть, далекий, хлопушка, плита, вершина, переселить, поляна, дочитал 2) завод, медаль, сорняк, ракета, адрес, багаж, салют, дорога, работа, беседа
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