Сказка двенадцать месяцев кто из героев положителен аикто отрецателен
Литература
Сказка двенадцать месяцев кто из героев положителен аикто отрецателен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрицательные герои это мачеха главной героини и ее дочь, а остальные по моему положительные
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