Схема электронного баланса Fe - FeCl2

Химия
Схема электронного баланса Fe - FeCl2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2Fe(0) -2e = Fe(+2)  1   в-ль, ок-ие2H(+) +2e = H2(0)  1   ок-ль, в-ие

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