Схема электронного баланса Fe - FeCl2
Химия
Схема электронного баланса Fe - FeCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2Fe(0) -2e = Fe(+2) 1 в-ль, ок-ие2H(+) +2e = H2(0) 1 ок-ль, в-ие
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