Схемы цепей питания в сообществе водоема

Гость: Гость:

0 -со стоячей водой: Микроскопические водоросли -> циклопы и дафнии пропускают за сутки почти литр воды. -> Ими в свою очередь кормятся мелкие рыбы -> которых поедают хищники -> Ими питаются хищные птицы . -с проточной водой: В ее основании – продуценты - это растения водоросли . -> Ими питаются растительноядные : утки, растительноядные рыбы , моллюски , бобры. -> Следующее звено этой цепи – хищные животные : цапля, хищные рыбы (щука, ерш) , выдра. то что помню )