Схемы цепей питания в сообществе водоема
Окружающий мир
Схемы цепей питания в сообществе водоема
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 -со стоячей водой: Микроскопические водоросли -> циклопы и дафнии пропускают за сутки почти литр воды. -> Ими в свою очередь кормятся мелкие рыбы -> которых поедают хищники -> Ими питаются хищные птицы . -с проточной водой: В ее основании – продуценты - это растения водоросли . -> Ими питаются растительноядные : утки, растительноядные рыбы , моллюски , бобры. -> Следующее звено этой цепи – хищные животные : цапля, хищные рыбы (щука, ерш) , выдра. то что помню )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вдруг дети услышали, что кто-то громко кричит:" назад, назад!"- и увидели, что скачет охотник, а впереди его две собаки - увидели котенка и кинулис...
Русский язык
Румяной зарёю Покрылся восток. В селе, за рекою, Потух огонёк. Росой окропилис?? Цветы на полях. Стада пробудились На мягких лугах. ...
Русский язык
Выпишите словосочетание множественного числа.Выделите окончания имён прилагате??ьных. :Смелый поступок,детские кроватки,огромные города,весёлый пра...