Скласти 6 речень про весну
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Скласти 6 речень про весну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настала весна. Дерева вкрились бруньками.Через декілько днів з'являться перши листочки. Дуже гарно зустричають весну дерева, особливо березка.Вона вділа свої светло-зелені шати й невеличкі сережкі.
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