Скласти по 2 бесполучникове речення(СБР), 2 складносурядних(ССР), 2 складнопідрядні(СПР)

Гость: Гость:

1.Сонце підбилося високо вгору; надворі стало душно 2. Цілісінький день у роботі: одно ще не скінчу, вже друге мене дожидає 3. Слово - срібло, а мовчання - золото 4. Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід 5. Чому ж стоїш без руху ти, коли ввесь світ співає? 6. Потім, коли висохнуть сльози, я таки втягаю солому і заходжуюсь топити.