Скласти по 2 бесполучникове речення(СБР), 2 складносурядних(ССР), 2 складнопідрядні(СПР)

Українська мова
Скласти по 2 бесполучникове речення(СБР), 2 складносурядних(ССР), 2 складнопідрядні(СПР)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сонце підбилося високо вгору; надворі стало душно 2. Цілісінький день у роботі: одно ще не скінчу, вже друге мене дожидає 3. Слово - срібло, а  мовчання - золото  4. Чи то шумлять так хвилі, чи  німфа плаче вслід 5. Чому ж стоїш без руху ти, коли ввесь світ співає? 6. Потім, коли висохнуть сльози, я таки втягаю солому і заходжуюсь топити.
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