Скласти речення з фразеологізмом 'курам на сміх'

Українська мова
Скласти речення з фразеологізмом 'курам на сміх'
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курям на сміх – зробити щось нерозумне,недоладно. Спочатку подумай,щоб не зробити,як курям на сміх.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
HELP ///////////////////////// (x-3)(x+3)=2
Ответить
Математика
Двое рабочих за некоторое время изготовили 24 делали.Сколько рабочих потребуется,??то бы за то же время изготовить 48 деталей?
Ответить
Физика
Как определить массу тела при помощи динамометра (измеряет в ньютонах (H) а мне нуж??ы килограммы)
Ответить
Биология
Учащиеся провели эксперимент: взвесили яйцо и записали его массу. Через некоторое время из яйца вылупился цыпленок.Масса цыплёнка вместе со скорлуп...
Ответить
Математика
Решить уравнение (1/2) в степени 2x-1=16 2) 3 в степени x+2=9 в степени 2x-3 3)3 в степени x =2 в степени 2-x прошу помогите
Ответить