Скласти речення з фразеологізмом 'курам на сміх'
Українська мова
Скласти речення з фразеологізмом 'курам на сміх'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курям на сміх – зробити щось нерозумне,недоладно. Спочатку подумай,щоб не зробити,як курям на сміх.
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