Скласти речення зi словосполученнями: солов'ïнi пicнi,запах м' яти,рум' янi яблука
Українська мова
Скласти речення зi словосполученнями: солов'ïнi пicнi,запах м' яти,рум' янi яблука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я досі пам'ятаю ті солов'їні пісні у садку. Я обожнюю запах запашної м'яти. Які гарні та рум'яні яблука, хочеться їх з'їсти.
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