скласти речення iз словами ґанок, ґава, ґвалт, проґавити

Қазақ тiлi
скласти речення iз словами ґанок, ґава, ґвалт, проґавити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ганок прилетіла гава і підняла гвалт із-за того що прогавила обід
Гость:
 Який же  ґвалт підняла  на ґанку ґава коли проґавила насіння в годівниці.
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