скласти речення iз словами ґанок, ґава, ґвалт, проґавити
Қазақ тiлi
скласти речення iз словами ґанок, ґава, ґвалт, проґавити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ганок прилетіла гава і підняла гвалт із-за того що прогавила обід
Гость:
Який же ґвалт підняла на ґанку ґава коли проґавила насіння в годівниці.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?
Геометрия
. Найдите отношение площадей треугольников АВС и PQR, если АВ=12 см, ВС=15 см, АС=21 см, QR=20 см, PR=28 см, PQ=16 см.
Математика
Для циркового номера <> Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёхугольников.Третью часть этих четырёхугольников составляли прямоугольники,а ...