Сколько бит в памяти компьютера займёт слово «говорит»?
Информатика
Сколько бит в памяти компьютера займёт слово «говорит»?
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