Сколько будет две целых пять шистых минус (одна целая пять 9 +одна четвёртая ) равно
Математика
Сколько будет две целых пять шистых минус (одна целая пять 9 +одна четвёртая ) равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5/6 - (1 5/9 +1/4) = По действиям 1) В скобках: 1 5/9 + 1/4 = 14/9 + 1/4 = 84+9 / 36 = 93/36=31/12 2) 2 5/6 + 31/12 = 17/6 + 31/12 = (34+31) / = 65 /12 = 5 5/12 ОТВЕТ Пять целых 5/12
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