Сколько лет было Лене Икониной??? Все говорят что 11. Правда? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Литература
Сколько лет было Лене Икониной??? Все говорят что 11. Правда? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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