Сколько в 6 км в квадрате метров?

Математика
Сколько в 6 км в квадрате метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо вспомнить что в одно квадратном километре 1 000 000м в квадрате. а у нас таких 6. Значит 6 000 000м в квадрате.
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