Сколькр мин в 1/6часа

Математика
Сколькр мин в 1/6часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 минут в одной шестой часа. 1 час=60 минут. 60*(1/6)=10
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