Скорость течения реки 3 км На сколько км в час скорость байдарки по теч. больше чем против течения
Математика
Скорость течения реки 3 км На сколько км в час скорость байдарки по теч. больше чем против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 6 км/ч-ответ (не в зависимости от скорости байдарки. решение: x+3 (представим скорость байдарки 4км/ч)=4+3=7 км/ч х-3=4-3=1 км/ч 7-1= 6 км/ч Ответ: 6 км/ч
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