Какие человеческие пороки осуждает Крылов в своих баснях? Зачем он это делает? Почему басни Крылова актуальны и сегодня?
Литература
Какие человеческие пороки осуждает Крылов в своих баснях? Зачем он это делает? Почему басни Крылова актуальны и сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылов в своих баснях характеризует в каждом герое характер. Например: лиса- хитрость, заяц- пугливость, волк- сердитый и так далее. В баснях Крылов делает это для того что бы люди поняли смысл своих поступков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Обществознание
Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем...