Какие человеческие пороки осуждает Крылов в своих баснях? Зачем он это делает? Почему басни Крылова актуальны и сегодня?

Литература
Какие человеческие пороки осуждает Крылов в своих баснях? Зачем он это делает? Почему басни Крылова актуальны и сегодня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылов в своих баснях характеризует в каждом герое характер. Например: лиса- хитрость, заяц- пугливость, волк- сердитый и так далее. В баснях Крылов делает это для того что бы люди поняли смысл своих поступков.
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