Помогите решить 21 ,пожалуйста!
Математика
Помогите решить 21 ,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(1/(1-x)+1/(1+x)=(1+x+1-x)/(1-x²)=2/(1-x²) 2)2/(1-x²)+2/(1+x²)=(2+2x²+2-2x²)/(1-x^4)=4/(1-x^4) 3)4/(1-x^4)+4/(1-x^4)=(4+4x^4+4-4x^4)/(1-x^8)=8/(1-x^8)
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