Слово crosswords исчисляемое или нет?
Английский язык
Слово crosswords исчисляемое или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это иностранное слово,но реабилитированное под русский язык.Оно исчисляемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки
Қазақ тiлi
Үлғатты сөздері түсініп оқып,пікірлесіндер а) Табиғатты сүйем, сұлулыққа бас ием. Дж.Байрон. ә) Табиғат қарапайым да біртұтас бірегейлігіме...
Математика