Слово crosswords исчисляемое или нет?

Английский язык
Слово crosswords исчисляемое или нет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это иностранное слово,но реабилитированное под русский язык.Оно исчисляемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему кости птиц пневматические?
Ответить
Русский язык
Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки
Ответить
Қазақ тiлi
Үлғатты сөздері түсініп оқып,пікірлесіндер а) Табиғатты сүйем, сұлулыққа бас ием. Дж.Байрон. ә) Табиғат қарапайым да біртұтас бірегейлігіме...
Ответить
Математика
Помогите!!!Срочно!!! Найдите значения и решите выражения: (6/13 : 1 5/13+2/3 ) -0,375 = ?
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему "Как я испугался" по плану. Введите в ваше сочинение описание ужа. План: 1. В лес за грибами. 2. "Змея!" 3.Страхи оказал...
Ответить