Слово увидел спряжение время лицо число род

Русский язык
Слово увидел спряжение время лицо число род
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжение, прошедшее время, лица нет у глаголов прошедшего времени, единственное число, мужской род
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