Сложный план к произведению Грибоедова "Горе от ума"

Литература
Сложный план к произведению Грибоедова "Горе от ума"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибоедов "Горе от ума".СОЧИНЕНИЕ Характеристика Софьи по плану 1.место героя среди других персонажей 2.Степень участия и его роль в конфликте3.Наличие прототипов  и автобиографических черт 4.Анализ имени5.Портрет6.Восприятие других персонажаей 7.Речевая характеристика8.описание предметов быта жилища, одежды,средства самовыражения героя9.Семья,полученное воспитание, история жизни , род занятий10.Черты характра . Эволюция личности в процессе развития сюжета11.Прямая Авторская характеристика. Отношение к герою других персонжей.12.Сопостановление с другими персонажами14.Оценка литературного персонажа15.Герой как пораждение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения 16.Личное отношение к такому типу людей в жизни.
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