Смесь металлов кальция и меди массой 10 грамм, залили водой, выделившейся газ собрали методом вытесняем воды. Объём газа составил 2,24 литра при нормальных условиях. Определите состав смеси в граммах
Химия
Смесь металлов кальция и меди массой 10 грамм, залили водой, выделившейся газ собрали методом вытесняем воды. Объём газа составил 2,24 литра при нормальных условиях. Определите состав смеси в граммах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu +H2O≠ 10-x 2.24л Cu ---x Ca --(10-x) Ca +2H2O=Ca(OH)2 +H2 40г 22.4л (10-x)*22.4=40*2.24 x=6 m(Cu)=6г m(Ca)=10-6=4г
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