Смесь металлов кальция и меди массой 10 грамм, залили водой, выделившейся газ собрали методом вытесняем воды. Объём газа составил 2,24 литра при нормальных условиях. Определите состав смеси в граммах

Химия

Смесь металлов кальция и меди массой 10 грамм, залили водой, выделившейся газ собрали методом вытесняем воды. Объём газа составил 2,24 литра при нормальных условиях. Определите состав смеси в граммах

Автор: Гость